Ученые помогают развивать промысел раков на Вологодчине

Специалисты Вологодского филиала ВНИРО проанализировали промысловые уловы раков на Ковжском водохранилище. Их добыча — новая сфера рыбной отрасли для региона.

В качестве инновационной площадки выбрали Ковжское водохранилище, где популяция речных раков многочисленна, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В институте отметили, что в дальнейшем перечень водоемов для промышленного освоения раков может быть увеличен.

Сотрудники филиала вместе с работниками добывающего предприятия провели количественный учет уловов раков в ловушках.

Установлено, что в ловушку за сутки попадается от 19 до 100 раков, их длина варьировала от 6 до 12 см , а масса составляла от 6 до 60 г . В половой структуре преобладали самцы.

В водоемах Вологодской области сейчас обитает исключительно длиннопалый речной рак, тогда как в начале ХХ в. можно было встретить его более ценного с промысловой точки зрения собрата — широкопалого речного рака, обратили внимание во ВНИРО.

Читайте также: Против незаконного лова раков решили ужесточить меры

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews