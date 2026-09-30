Ученые помогают развивать промысел раков на Вологодчине
Специалисты Вологодского филиала ВНИРО проанализировали промысловые уловы раков на Ковжском водохранилище. Их добыча — новая сфера рыбной отрасли для региона.
В качестве инновационной площадки выбрали Ковжское водохранилище, где популяция речных раков многочисленна, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. В институте отметили, что в дальнейшем перечень водоемов для промышленного освоения раков может быть увеличен.
Сотрудники филиала вместе с работниками добывающего предприятия провели количественный учет уловов раков в ловушках.
Установлено, что в ловушку за сутки попадается от 19 до 100 раков, их длина варьировала от 6 до
В водоемах Вологодской области сейчас обитает исключительно длиннопалый речной рак, тогда как в начале ХХ в. можно было встретить его более ценного с промысловой точки зрения собрата — широкопалого речного рака, обратили внимание во ВНИРО.
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