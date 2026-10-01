Россия получила новые квоты в районе НАФО
Для нашей страны установили национальные квоты добычи в районе регулирования Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) на 2027 г. Это лимиты морских окуней, трески, палтуса и других видов.
48-я ежегодная сессия НАФО прошла с 21 по 25 сентября в Вильнюсе. Делегация РФ, в состав которой вошли специалисты Североморского территориального управления Росрыболовства, участвовала в видеоформате.
На заседаниях комиссии и постоянных комитетов НАФО рассмотрели вопросы международного контроля в области рыболовства, рекомендации рыбохозяйственной науки по величине общих допустимых уловов, а также пересмотрели меры по защите уязвимых морских экосистем.
Как рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления, снят мораторий на промысел северной креветки микрорайона 3L. Также установлены меры регулирования промысла белокорого палтуса микрорайонов 3LMNO. До конца
Для России установили следующие квоты вылова в районе регулирования НАФО на
По другим запасам российские квоты остались на уровне текущего года, отметили в теруправлении.
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