Россия получила новые квоты в районе НАФО

Для нашей страны установили национальные квоты добычи в районе регулирования Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) на 2027 г. Это лимиты морских окуней, трески, палтуса и других видов.

48-я ежегодная сессия НАФО прошла с 21 по 25 сентября в Вильнюсе. Делегация РФ, в состав которой вошли специалисты Североморского территориального управления Росрыболовства, участвовала в видеоформате.

На заседаниях комиссии и постоянных комитетов НАФО рассмотрели вопросы международного контроля в области рыболовства, рекомендации рыбохозяйственной науки по величине общих допустимых уловов, а также пересмотрели меры по защите уязвимых морских экосистем.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления, снят мораторий на промысел северной креветки микрорайона 3L. Также установлены меры регулирования промысла белокорого палтуса микрорайонов 3LMNO. До конца 2028 г . сохранятся действующие меры в отношении районов, закрытых для защиты уязвимых морских экосистем. Кроме того, принят механизм совместных морских инспекций несколькими договаривающимися сторонами.

Для России установили следующие квоты вылова в районе регулирования НАФО на 2027 г .: треска микрорайона 3L —2,84 тонны, треска микрорайона 3M — 805,7 тонны, морские окуни микрорайонов 3LN — 2504,4 тонны, морские окуни микрорайона 3О — 2600 тонн, камбала длинная (красная) атлантическая микрорайонов 3NO — 375,9 тонны, синекорый палтус — 1357,2 тонны, северная креветка микрорайона 3L — 18,23 тонны. Кроме того, Российская Федерация сможет выловить до 9137 тонн морского окуня микрорайона 3М.

По другим запасам российские квоты остались на уровне текущего года, отметили в теруправлении.

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