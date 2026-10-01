Рыбный фестиваль в Питере открыл новые вкусы

Финальным аккордом отраслевых мероприятий в Санкт-Петербурге стал двухдневный фестиваль «Русская рыба», где рестораторы и шеф-повара продемонстрировали способы приготовления рыбных блюд, подчеркивающие вкус и высочайшее качество даров моря.

В продолжение Международного рыбопромышленного форума и выставки Seafood Expo Russia 19‒20 сентября в Северной столице прошел фестиваль «Русская рыба», разместившийся в культурном квартале «Брусницын». Капризы питерской погоды, не поскупившейся на дождь и ветер, не помешали горожанам и туристам познакомиться с разнообразными видами рыбы и морепродуктов, открыть для себя новые вкусы во время дегустаций и мастер-классов от шеф-поваров, сделать красочные фотографии, послушать живую музыку и поучаствовать в увлекательных конкурсах.

На площадке фестиваля были представлены как крупные рыбодобывающие холдинги, так и лидеры сектора рыбопереработки, входящие в состав Рыбного союза, а также компании, прицельно работающие с сегментом HoReCa. Посетителям мастер-классов и кулинарных шоу демонстрировали, как наилучшим образом раскрыть вкус крабов, креветок и других морских деликатесов, а в воскресенье все желающие могли согреться на стенде компании «Вкусман» ухой из пяти видов рыбы, которую звездный шеф Сергей Лигай сварил в огромном котле аж на 700 порций!

«Для нас фестиваль стал отличной площадкой для профессионального диалога. Мы провели продуктивные встречи с владельцами ресторанов, шеф-поварами и ключевыми игроками HoReCa-рынка. Обсудили актуальные тренды, поделились опытом и наметили крутые совместные проекты. Живой обмен мнениями — это то, что двигает индустрию вперед!» — поделился с Fishnews впечатлениями представитель «Вкусмана».

Еще одной точкой притяжения аудитории стал гастробар «Вкусмана», где каждые два часа проходил дегустационный марафон. Шеф-повар Александр Демков со своей командой рассказывал о тонкостях приготовления и подачи морепродуктов, вкусовые качества которых все желающие могли немедленно оценить на месте.

Специальная программа на фестивале, организованная в рамках HoReCa-форума, партнером которого выступил «Вкусман», была адресована профессионалам индустрии. В течение двух дней в лектории шеф-повара делились с коллегами современными техниками приготовления рыбы и морепродуктов, работы с полуфабрикатами и создания ресторанных блюд. Например, известный шеф-повар и ресторатор Евгений Мещеряков на мастер-классах продемонстрировал авторский подход к приготовлению блюд из минтая и баррамунди и показал преимущества использования ракушек вонголе в качестве альтернативы привычным мидиям.

В отдельной зоне фестиваля проводился чемпионат «Рыба на гриле». Шесть команд профессиональных поваров соревновались в приготовлении авторской паэльи с морепродуктами и рыбой. А гастрономический партнер состязаний предоставил конкурсантам продукты, позволившие воплотить самые смелые кулинарные решения.

«Работа на открытой кухне с нашими флагманскими продуктами еще раз продемонстрировала их технологичность и удобство — для профессиональных поваров, а также яркий вкус и безупречное качество — для самой широкой аудитории», — прокомментировали в компании итоги мероприятия.

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