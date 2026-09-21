Большие резервы: эксперты обсудили возможности продвижения рыбы и морепродуктов

Рыбная продукция обладает большим потенциалом маркетингового продвижения. Где здесь точки для роста, рассмотрели участники делового завтрака Россельхозбанка на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге.

Новая встреча продолжает обсуждение темы продвижения рыбы и морепродуктов на российском рынке, отметила первый заместитель председателя правления РСХБ Ирина Жачкина.

Она подчеркнула, что банк заинтересован в развитии сбыта и видит большие перспективы в инвестициях, направленных на развитие производства для конечного потребителя.

В среднем российский производитель продуктов питания вкладывает в рекламу и маркетинг своей продукции 2%. Крупнейшие мировые бренды инвестируют от 4% до 6%, привела цифры заместитель председателя правления Россельхозбанка.

Взгляд добытчиков на внутренний рынок и работу в b2c-сегменте стал меняться, обратил внимание руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Рыбаки в коллаборации с переработчиками выпускают продукты для конечного потребителя, занимаются продвижением. «Для рыбаков стало понятно, что внутренний рынок, диверсификация поставок очень важны», — заявил глава ведомства. Для коллективного маркетинга создано Агентство по продвижению рыбной продукции.

Рыбная полка проходит этап преобразований, поддержал председатель Рыбного союза Александр Панин. В отрасли идет процесс укрупнения, объединение усилий участников рынка и АПРП позволит формировать и общие отраслевые маркетинговые бюджеты, считает руководитель союза.

Для того чтобы обсудить, какие есть пути для продвижения рыбы и морепродуктов, организаторы собрали представителей рыбной промышленности и экспертов в сфере маркетинга, передает корреспондент Fishnews.

Руководитель блока маркетинга РСХБ Инна Корягина представила подготовленный совместно с исследовательской компанией «Индекс» анализ рекламного воздействия по подкатегориям продуктов питания. Усиливать работу в этом направлении можно как через продвижение брендов компаний, так и через категорийный маркетинг, когда игроки рынка объединяют свои усилия.

Первый заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ГК «Дамате» Дарья Лащенко поделилась опытом развития рынка индейки в России. Работу в этой сфере производитель начал с ответа на вопрос: чем мы полезны потребителю? — и с создания ситуации потребления. Потребовалось отстроиться от других белковых продуктов. Рыбу можно было бы позиционировать как идеальный ужин, предложила один из рецептов Дарья Лащенко.

Деловой завтрак проходил под названием «Рыба vs Мясо: как выиграть борьбу за тарелку россиянина». К рыбе наблюдается естественный интерес потребителей, но на этапе приобретения продукта — проигрыш, обратил внимание председатель совета директоров коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский. 90% потребителей, по его словам, испытывают трудностив выборе рыбных продуктов. По мнению эксперта, в продвижении нужно делать акцент на потребительских брендах, а также задействовать бренды с географической привязкой (об этом как раз недавно шла речь на ВЭФ). «Потребителю нужно помочь сделать правильный выбор», — убежден Вячеслав Лащевский.

Анализ упоминания рыбы в контексте потребительских сценариев, который наблюдается в социальных медиа, представила руководитель направления публичных исследований Brand Analytics Кристина Борода. Среди факторов, мешающих покупке, она выделила цену, доверие к продукту и быт, приготовление дома. С барьерами можно работать как раз через маркетинг, считает спикер.

На встрече активно проводились параллели между рыбой и мясом. Но все-таки стоит учитывать, что активное продвижение мясной продукции шло в иное время. «На мой взгляд, исторически и технологически у рыбы в принципе свой путь из моря на полку», — отметил директор по внешним и внутренним коммуникациям РРПК Алексей Меркулов.

На деловом завтраке рассматривались различные каналы продвижения. Модератор — управляющий директор департамента крупного бизнеса РСХБ Кирилл Костына — предложил посмотреть в том числе на среду, которая максимально приближена к моменту покупки, — маркетплейсам.

Маркетплейсы меняют привычный ландшафт и незаметно стали шестым медиа, акцентировала директор по маркетингу и PR «Фишстат» Екатерина Подлесских. При этом преимущество маркетплейсов: реклама не прерывает контент. «На маркетплейс вы приходите в самом желанном настроении для любого продавца — в настроении что-то купить», — обратила внимание Екатерина Подлесских. Она призвала коллег учитывать эти возможности.

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