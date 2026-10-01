Торги: акватории Вологодской области предлагают под промысел

В Вологодской области на электронный аукцион выставили 8 участков для промышленного рыболовства (за исключением добычи анадромных и катадромных видов рыб). Заявки принимают до 15 октября.

Торги организует региональное министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, четыре рыболовных участка расположены на Кубенском озере, два — на реке Елома и еще два — на реке Модлона. Площадь РЛУ составляет от 88 га до 2904 га .

На озерных участках виды водных биоресурсов — судак, сиг, лещ, плотва, карась, жерех, язь, густера, елец, окунь, ерш, щука и налим. На речных — судак, хариус, лещ, плотва, чехонь, синец, сазан, густера, жерех, голавль, елец, язь, карась, красноперка, линь, окунь, ерш, берш, щука и налим.

Стартовые цены лотов — от 2,7 тыс. рублей до 59 тыс. рублей. Торги планируют провести 21 октября на электронной площадке РАД. Акватории предоставляют на 15 лет.

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