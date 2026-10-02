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Молодь кеты на рыбоводном заводе в Приморье. Архивное фото

Минсельхоз предложил параметры по выпускам лососевых

В перечень анадромных видов рыб, выпуск которых предусматривается для пользователей рыболовных участков, предлагается включить горбушу, чавычу, кету, кижуча и нерку. В зависимости от вида лососевых объемы выпуска составят от 250 до 350 экземпляров за тонну вылова.

Министерство сельского хозяйства представило проект подзаконного акта, призванный урегулировать вопросы по участию пользователей рыболовных участков для добычи анадромных рыб в искусственном воспроизводстве.

Обязательство возлагается на пользователя РЛУ в случае миграции анадромных рыб с завода Главрыбвода. При этом базироваться решение об обязанности будет на рекомендациях отраслевой науки.

Для общественного обсуждения размещен проект распоряжения правительства, утверждающего перечень анадромных видов рыб для выпуска. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список предлагается включить горбушу, чавычу, кету, кижуча и нерку.

Конкретный «пакет» лососевых зависит от специфики региона. Для рыбаков Камчатского края список включает кету, нерку, кижуча и чавычу, Сахалинской области — кету и горбушу, Магаданской области — кету, горбушу и кижуча. Для пользователей участков в Хабаровском крае и Приморье предусматривается выпуск кеты.

Количество подлежащей выпуску рыбы будет рассчитываться исходя из объема тихоокеанских лососей, добытых на рыболовном участке в предыдущем году. Для горбуши, кеты и кижуча это соотношение составит 250 экземпляров на тонну выловленной рыбы, для нерки и чавычи — 350 экземпляров.

В документе также определены сроки, в которые пользователи обязаны осуществить выпуски, — в зависимости от вида лососевых и региона.

Общественное обсуждение проекта завершится 16 октября.

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