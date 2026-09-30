Минсельхоз подготовил изменения в график платежей за участки

Регулятор предложил продлить срок внесения второго платежа за участки для промысла лососевых до 1 октября 2027 г. — для договоров, заключенных до 1 июня 2026 г. Отсрочка предусмотрена и для последующих платежей.

Минсельхоз разместил для общественного обсуждения проект изменений в постановление правительства, устанавливающее правила внесения платы за заключение договора пользования участком для промышленного или любительского рыболовства. Поправки касаются только рыболовных участков для добычи анадромных видов рыб.

Как сообщает корреспондент Fishnews, крайний срок второго платежа (в размере 15%) по договорам, заключенным до 1 июня 2026 г., предлагается перенести на 1 октября 2027 г. Напомним, по действующим правилам пользователи участков обязаны совершить второй платеж не позже чем через год с даты заключения договора.

Третий платеж (в размере 30%) разрешается внести до 1 октября 2028 г., а четвертый (в размере 30%) — не позднее 1 октября 2029 г.

По оценке министерства, изменение порядка внесения платы за участки позволит снизить операционную нагрузку на рыбохозяйственные организации. В результате отрасль сможет сэкономить в текущем году более 5 млрд рублей.

При этом срок внесения первого платежа (в размере 25%) по договорам, заключенным в период с 1 января по 1 июня 2026 г., остается неизменным — до 1 октября 2026 г.

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