Рыбоводам Западной Сибири приготовили компенсации
Министерство сельского хозяйства Новосибирской области организовало отбор получателей субсидий для поддержки товарной аквакультуры. Предприятия могут обратиться за возмещением расходов на покупку кормов и добавок.
Информация об отборе получателей субсидий появилась на Портале предоставления мер финансовой господдержки. Помощь рыбоводам оказывается в рамках программы Новосибирской области по развитию сельского хозяйства.
Вернуть можно 50% стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания товарной рыбы. Поддержка нацелена на развитие в регионе аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.
Заявки будут приниматься до 12 октября включительно. Определить победителей предполагается до 2 ноября.
Объем распределяемых в этом году средств — 1 млн рублей.
Субсидирование затрат на приобретение кормов — востребованная мера, отмечали в областном минсельхозе.
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