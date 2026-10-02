Рыбоводам Западной Сибири приготовили компенсации

Министерство сельского хозяйства Новосибирской области организовало отбор получателей субсидий для поддержки товарной аквакультуры. Предприятия могут обратиться за возмещением расходов на покупку кормов и добавок.

Информация об отборе получателей субсидий появилась на Портале предоставления мер финансовой господдержки. Помощь рыбоводам оказывается в рамках программы Новосибирской области по развитию сельского хозяйства.

Вернуть можно 50% стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания товарной рыбы. Поддержка нацелена на развитие в регионе аквакультуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Заявки будут приниматься до 12 октября включительно. Определить победителей предполагается до 2 ноября.

Объем распределяемых в этом году средств — 1 млн рублей.

Субсидирование затрат на приобретение кормов — востребованная мера, отмечали в областном минсельхозе.

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