Инновацию для осетроводства разрабатывают в Тюмени

Ученые Аграрного института ТюмГУ создают технологию, позволяющую одновременно ускорить рост осетровых рыб, повысить их выживаемость и снизить производственные затраты. В центре разработки — кормовая добавка.

Исследования ведутся при поддержке Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. Продукт уже прошел апробацию на предприятиях аквакультуры.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Тюменского государственного университета, добавка позволяет увеличить темпы роста посадочного материала осетровых в 1,4−1,5 раза, повысить выживаемость молоди до 1,65 раза и почти вдвое сократить расход корма на единицу прироста.

«Для рыбоводства важно не просто вырастить рыбу быстрее. Не менее важно сделать производство экономически эффективным: сократить расход кормов, повысить выживаемость молоди и получить больше продукции на тех же производственных мощностях», — отметил доктор биологических наук, профессор кафедры водных биоресурсов и аквакультуры Александр Литвиненко.

Чтобы понять, за счет чего достигается такой эффект, специалисты изучили физиологические изменения в организме рыб. Анализ крови показал улучшение иммунных показателей, а гистологические исследования кишечника выявили более чем на 60% увеличение количества ворсинок, отвечающих за усвоение питательных веществ. Именно это позволяет рыбе эффективнее использовать корм.

По словам исследователей, технология сокращает сроки выращивания посадочного материала примерно на треть и повышает рыбопродуктивность без расширения производственных площадей.

Работа над проектом продолжается: ученые совершенствуют технологию и оценивают возможности ее применения для разных объектов аквакультуры.

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