Александр Двойных продолжит руководство профильным комитетом Совета Федерации

Верхняя палата парламента переизбрала Александра Двойных председателем Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В его ведении находятся и вопросы рыбного хозяйства.

Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на своем заседании единогласно поддержал и выбрал кандидатуру Александра Двойных в качестве председателя, сообщил на заседании СФ 2 октября первый вице-спикер Александр Яцкин. Он попросил верхнюю палату парламента утвердить это решение, передает корреспондент Fishnews.

Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила эффективность работы комитета под председательством Александра Двойных.

В Совете Федерации Александр Двойных с 2021 г ., с 2022 г . — председатель Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 1 октября Московская областная дума поддержала наделение Александра Двойных полномочиями сенатора на новый срок.

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