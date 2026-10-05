Александр Двойных продолжит руководство профильным комитетом Совета Федерации
Верхняя палата парламента переизбрала Александра Двойных председателем Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В его ведении находятся и вопросы рыбного хозяйства.
Комитет по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на своем заседании единогласно поддержал и выбрал кандидатуру Александра Двойных в качестве председателя, сообщил на заседании СФ 2 октября первый вице-спикер Александр Яцкин. Он попросил верхнюю палату парламента утвердить это решение, передает корреспондент Fishnews.
Спикер СФ Валентина Матвиенко отметила эффективность работы комитета под председательством Александра Двойных.
В Совете Федерации Александр Двойных с
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