В обновленной Госдуме «аграрный» комитет сохранился за Владимиром Кашиным

На первом пленарном заседании Государственной Думы девятого созыва избрали председателей комитетов. Профильный для рыбной отрасли Комитет по аграрным вопросам вновь возглавил Владимир Кашин.

В первый день работы Госдумы в числе прочего были приняты постановления о составах комитетов и об избрании их председателей. Комитетов в девятом созыве будет 34, сообщили Fishnews в пресс-службе нижней палаты российского парламента.

Председателем комитета по аграрным вопросам избран Владимир Кашин, представляющий фракцию КПРФ. Он возглавляет этот комитет с 2016 г .

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