Новости
В рамках заявочной кампании по первому этапу можно получить объемы минтая и сельди под строительство промысловых судов. Архивное фото

Росрыболовство запустит прием заявок на инвестквоты

Еще две кампании по приему заявок на квоты под инвестиции стартуют со 2 ноября. Это инвестквоты как первого, так и второго этапа.

Участникам двух новых заявочных кампаний предложено два вида квот — квоты добычи на инвестиционные цели (то есть инвестквоты первого этапа) и квоты добычи в инвестиционных целях — 2022 (инвестквоты второго этапа).

Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках заявочной кампании по первому этапу можно получить объемы для добычи на Дальневосточном бассейне — минтая и сельди под строительство промысловых судов, разнорыбицы — под постройку флота и перерабатывающего завода. Также предложены доли квот трески и пикши в районе действия российско-норвежских соглашений, инвестор при этом должен будет принять на себя обязательство по строительству судна для промысла на Северном бассейне.

Это остатки долей квот, объемы, уже предлагавшиеся в прошлую заявительную кампанию, и объемы в связи с высвободившимися долями квот.

В рамках заявочной кампании по второму этапу вниманию инвесторов представлены доли квот минтая и сельди — в качестве объектов вложений можно выбрать промысловое судно, транспортный рефрижератор и рыболовный комплекс (это два среднетоннажных судна и береговой завод). Также предлагаются доли квот разнорыбицы под постройку судов и заводов. Эти объемы уже предлагались весной.

Принимать заявления Росрыболовство будет по 2 февраля.

Читайте также: Список участников программы инвестквот получил пополнение

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Коммуникации конвертируются в деньги

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь ЗУБАРЕВ

Первый заместитель председателя профильного комитета Совета Федерации

Игорь ЗУБАРЕВ

В рыбной отрасли Карелии запущен целый ряд важных проектов

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отраслевое сообщество активно включилось в популяризацию рыбной продукции

Все материалы

Интервью

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Михаил ТИМАШЕВ

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Михаил ТИМАШЕВ

РСХБ заинтересован в проектах по эффективному использованию биоресурсов

Директор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ. Фото предоставлено компанией

Директор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

«ФИШЕРИНГ СЕРВИС» заякорился во Владивостоке

Член Совета директоров компании «Амуррыбпром» Роман РО

Член Совета директоров компании «Амуррыбпром»

Роман РО

Еще не весь мир попробовал нашего краба

Коммерческий директор Находкинской базы активного морского рыболовства Анастасия ЛАШТУН

Коммерческий директор Находкинской базы активного морского рыболовства

Анастасия ЛАШТУН

Наша продукция востребована в России и за рубежом

Все интервью

Личное мнение

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс» Яна ЯШИНА

Генеральный директор медиахолдинга «Фишньюс»

Яна ЯШИНА

Fishnews объединил все возможности для развития в рыбной отрасли

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Кирилл КОСТЫНА

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка

Кирилл КОСТЫНА

Российские рыбопромышленники ищут на рынках новые возможности

Все материалы

Крупным планом

Генеральный директор и основатель бренда «Рыбный островок» во Владивостоке Ирина КУЗЬМИНА и собственник, руководитель московского магазина «Рыбный островок — Дальневосточная гастрономия» Екатерина КУЗЬМИНА

«Рыбный островок» в центре мегаполиса: премиальная продукция для ценителей дикой рыбы

На платформе «Фишстат» собрали полезные инструменты для тех, кто работает на рыбном рынке, в одном месте. Иллюстрация предоставлена командой Fishstat

FishStat: нырнем в мир цифрового сервиса для рыбной отрасли

5 августа у причала Владморрыбпорта разгружали судно «Пролив Лонга»

Как работает рыбный порт во Владивостоке: взгляд изнутри

Новый закон предусматривает положения не только по уточнению границ РЛУ, но и по обязательству пользователей участвовать в искусственном воспроизводстве водных биоресурсов. Фото Анатолия Макоедова

Сахалинская область готовится задействовать новый закон

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в «Экспофоруме» с 16 по 18 сентября

Путь к потребителю: делимся впечатлениями от выставки в Санкт-Петербурге

На торжественное открытие памятника министру рыбного хозяйства СССР Александру Ишкову пришли представители отрасли

Памятник Александру Ишкову украсил сквер Дальрыбвтуза

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2026 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов