Росрыболовство запустит прием заявок на инвестквоты

Еще две кампании по приему заявок на квоты под инвестиции стартуют со 2 ноября. Это инвестквоты как первого, так и второго этапа.

Участникам двух новых заявочных кампаний предложено два вида квот — квоты добычи на инвестиционные цели (то есть инвестквоты первого этапа) и квоты добычи в инвестиционных целях — 2022 (инвестквоты второго этапа).

Как сообщает корреспондент Fishnews, в рамках заявочной кампании по первому этапу можно получить объемы для добычи на Дальневосточном бассейне — минтая и сельди под строительство промысловых судов, разнорыбицы — под постройку флота и перерабатывающего завода. Также предложены доли квот трески и пикши в районе действия российско-норвежских соглашений, инвестор при этом должен будет принять на себя обязательство по строительству судна для промысла на Северном бассейне.

Это остатки долей квот, объемы, уже предлагавшиеся в прошлую заявительную кампанию, и объемы в связи с высвободившимися долями квот.

В рамках заявочной кампании по второму этапу вниманию инвесторов представлены доли квот минтая и сельди — в качестве объектов вложений можно выбрать промысловое судно, транспортный рефрижератор и рыболовный комплекс (это два среднетоннажных судна и береговой завод). Также предлагаются доли квот разнорыбицы под постройку судов и заводов. Эти объемы уже предлагались весной.

Принимать заявления Росрыболовство будет по 2 февраля.

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