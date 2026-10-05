Проездной для рыбы обходится в копеечку
В 2024‒2026 гг. доставка рыбы с Дальнего Востока в центральную часть страны подорожала в полтора раза, подсчитали в Рыбном союзе. При этом за последний год тарифы на перевозку автотранспортом росли вдвое быстрее, чем по железной дороге.
В третьем квартале
Третий квартал традиционно сопровождается сезонным всплеском стоимости доставки рыбной продукции, обусловленным активной фазой лососевой путины и формированием запасов к осенне-зимнему сезону высокого спроса. «Удивительно, что вылов лососевых в три раза ниже прошлого года, но стоимость перевозки все равно возросла», — обратили внимание в пресс-службе Рыбного союза.
Год назад — в третьем квартале
Неуклонный рост транспортных тарифов, по оценке союза, продолжает оказывать ощутимое давление на экономику переработчиков и является дополнительным фактором роста розничных цен на рыбную продукцию.
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