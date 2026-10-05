Проездной для рыбы обходится в копеечку

В 2024‒2026 гг. доставка рыбы с Дальнего Востока в центральную часть страны подорожала в полтора раза, подсчитали в Рыбном союзе. При этом за последний год тарифы на перевозку автотранспортом росли вдвое быстрее, чем по железной дороге.

В третьем квартале 2026 г . средний тариф на перевозку 1 кг рыбной продукции с Дальнего Востока в столичный регион составил 34 рубля для железнодорожного транспорта и 38 рублей для автомобильного, сообщили Fishnews в Рыбном союзе. По информации отраслевого объединения, за период с января 2024 г . по сентябрь 2026 г . стоимость рыбной логистики выросла в полтора раза — на 55% для железной дороги и на 50% для автоперевозок.

Третий квартал традиционно сопровождается сезонным всплеском стоимости доставки рыбной продукции, обусловленным активной фазой лососевой путины и формированием запасов к осенне-зимнему сезону высокого спроса. «Удивительно, что вылов лососевых в три раза ниже прошлого года, но стоимость перевозки все равно возросла», — обратили внимание в пресс-службе Рыбного союза.

Год назад — в третьем квартале 2025 г . — стоимость железнодорожных и автомобильных перевозок практически сравнялась, составив примерно 30 рублей за килограмм. Однако в 2026 г . автотарифы совершили резкий скачок — на 26,6%, тогда как железнодорожные тарифы за тот же период выросли только на 13,7%. «Перевозка автофурами сейчас обходится дороже железнодорожной в среднем на 3,7 рубля на килограмм», — подсчитали аналитики Рыбного союза.

Неуклонный рост транспортных тарифов, по оценке союза, продолжает оказывать ощутимое давление на экономику переработчиков и является дополнительным фактором роста розничных цен на рыбную продукцию.

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