Как перевезти рыбу без потерь, обсудили в Питере

Вопросы непрерывной холодильной цепи в логистике рыбной продукции рассмотрели на международном отраслевом форуме в Санкт-Петербурге. Участники круглого стола обсудили как тенденции и проблемы, так и решения и практические аспекты в сфере перевозок рыбы и морепродуктов.

О суверенной логистике и контрактных перевозках

Генеральный директор компании «Дальрефтранс» (входит в транспортную группу FESCO) Андрей Гречкин констатировал: логистический бизнес — довольно планомерный, но иногда ему приходится быстро реагировать на меняющиеся условия.

В качестве примера такой реакции спикер отметил усиливающиеся потоки продуктов питания из северных регионов в страны АТР. Так, сейчас «Дальрефтранс» везет из Мурманска в Пусан не только краба, но и треску.

Кроме того, после ухода четыре года назад крупных международных линий с российского рынка российские компании сейчас вынуждены ориентироваться на построение суверенной логистики — в том числе при выходе на новые рынки, обратил внимание Андрей Гречкин.

«В этой связи недостаточно просто желания клиента в моменте продать рыбу или любую другую продукцию в любую точку мира. Нужно заблаговременно этот вопрос начинать прорабатывать, и к этому пониманию пришли все участники рынка — у нас диалог с отраслевыми сообществами, в том числе на платформе АСОРПС, намного более плотный», — подчеркнул он.

Говоря о новых маршрутах, гендиректор «Дальрефтранса» рассказал о доставке по узбекистанской квоте минтая с Дальнего Востока и о планах по развитию перевозок рыбы прямым железнодорожным сообщением в Белоруссию.

Обозначил спикер и проблемы: сложности с доставками контейнеров с запада на восток и плохую лососевую путину, которая повлияет на работу дальневосточных перевалочных комплексов и операторов перевозок.

Андрей Гречкин также указал на возросшую значимость контрактных перевозок в продовольственной логистике. Этот подход «Дальрефтранс» продвигает при работе с крупными компаниями уже семь лет. «С 2019 года по текущий момент мы выросли: с 0 до 29% в своей структуре перевозок рыбы перешли на контракты», — привел цифры спикер.

По его словам, квота дает гарантированную скидку относительно спотовой цены: «Мы фиксируем цену и независимо от того, высокий или низкий рынок, мы даем цену ниже спотовой, разница, в зависимости от объема, который предоставляет клиент, составляет 10-20%».

Кейсы и услуги

Руководитель управления по работе с рыбопродукцией Владивостокского морского рыбного порта Татьяна Антипьева рассказала о коллаборации морских и сухих портов. Она отметила, что в логистической цепи компании морской порт, сухие терминалы, железная дорога и складская инфраструктура работают как единое целое. В результате скорость доставки рыбопродукции значительно возрастает.

Мощности Владморрыбпорта по перевалке рыбы и морепродуктов — до 600 тыс. тонн в год, в том числе более 500 тыс. TEU, уловы отправляются как по России так и за рубеж. «Мы можем создать непрерывную холодильную цепь от зоны вылова до конечного потребителя», — подчеркнула Татьяна Антипьева.

Выступление заместителя генерального директора по логистике ГК «Антей» Натальи Щеповой было посвящено уникальному логистическому опыту по доставке живого и мороженого краба. Группа компаний ведет промысел на Дальнем Востоке и Севере и перевозит уловы — в основном в АТР — самыми разными путями.

Так, в 2024 г . вместе с «Дальрефтрансом» и Мурманским морским рыбным портом «Антей» наладил регулярные поставки мороженой продукции в рефконтейнерах в Пусан. Перевозят краба и Северным морским путем, используя для живых уловов специальные суда. Еще один способ — мультимодальный маршрут в Китай: автомобили плюс самолеты.

В августе группа компаний запустила еще один пилотный проект — по доставке краба в КНР автофурами через Казахстан.

Директор по связям с партнерами и поставщиками ООО «Мостэк» Алексей Долматов перечислил, что необходимо знать автомобильному перевозчику рыбы для доставки товара с сохранением качества. Нужно учитывать типы полуприцепа и кузова, правильное расположение товара, укладку груза, контроль температуры, влажности, санитарную обработку, документарное сопровождение и другие нюансы.

А директор по развитию компании «ТопФрейм» Александр Суворов рассказал о работе сюрвейеров — независимых экспертов, занимающихся осмотром, оценкой и контролем состояния рыбных грузов.

Выступили на круглом столе и представители зарубежной логистики. Заместитель начальника управления зоны свободной торговли Даляня Сунь Шивэй обрисовал преимущества ЗСТ, через которую в Китай поставляется большинство рыбной продукции из России. Глава иранской компании «Бехине Тарабар Ажур» Мостафа Агдам поделился планами по перевозке рыбы и морепродуктов через Владивосток (прежние маршруты перекрыла война).

Слово хореки

Профессиональный шеф-повар и технолог пищевых производств, основатель компании «Дары Руси» Евгений Мещеряков обратил внимание, что продажи упакованных готовых блюд в рознице растут более чем на 30% ежегодно. А такая продукция нуждается в другом логистическом подходе, нежели мороженая рыба.

«Перевозка в одном контейнере белковых структур, таких как котлеты из минтая, и рядом с ними любого рациона клетчатки — крупы, пасты (гарнира) — требует не просто одновременного охлаждения в специально подготовленной упаковке, она требует еще и индивидуального размеренного охлаждения каждого продукта, потому что у каждого продукта есть своя физика охлаждения», — указал Евгений Мещеряков.

Он также констатировал, что, несмотря на используемые сейчас датчики, «разрывы» в температурном режиме рыбных грузов все равно случаются. Это обычно происходят при перегрузках «судно — поезд», «поезд — авто» и дальнейшей доставке до распределительного центра, отметил спикер.

«Наверное, пора задуматься очень серьезно о том, что нужен федеральный закон о непрерывной холодильной цепи, где каждый участник доставки будет нести ответственность от вылова до прилавка. Иначе у нас останутся рекомендательные нормативы», — озвучил инициативу представитель хореки.

По его словам, каждый из участников цепочки должен получать доступ на системном или автоматизированном уровне, чтобы видеть все «обрывы». А при совместных мультимодальных загрузках средний и малый бизнес будет получать данные от компаний-гигантов и, самое главное, будет иметь доступ к их тарификации, обрисовал свое видение закона Евгений Мещеряков.

Модератор, заместитель генерального секретаря международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП) Наталья Степанова заметила, что идея с законом не нова. «Очень непростой вопрос — сталкивается много сил. Мы знаем, проблема еще в том, что много контролирующих органов, у каждого свои ГОСТы, свои правила», — прокомментировала она. Однако модератор подчеркнула, что работа действительно ведется.

Читайте также: Место России в мировой торговле рыбой и морепродуктами рассмотрели на МРФ

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews