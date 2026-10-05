РС призвал разработать национальные стандарты для оффшорных акваферм

В РФ пока не сформирована собственная нормативная база для проектирования и эксплуатации конструкций рыбоводных ферм, работающих в открытом море. На это обратила внимание специалист Российского морского регистра судоходства.

Представители РС приняли участие в деловой программе XIV Международного Балтийского морского форума. Мероприятие проходило на базе Калининградского государственного технического университета (КГТУ) с 28 сентября по 2 октября.

В рамках форума состоялась XIV национальная научная конференция «Водные биоресурсы, аквакультура и экология водоемов» имени профессора С.В. Шибаева. На секции «Биологические ресурсы водоемов, аквакультура, ихтиопатология и гидробиология» выступила специалист отдела научно-исследовательской деятельности РС Анжелика Чугаева. Ее доклад был посвящен анализу мирового опыта и перспективам развития рыбоводных хозяйств в открытом море.

Анжелика Чугаева подробно остановилась на классификации современных технологий выращивания гидробионтов, уделив особое внимание конструктивным решениям ведущих мировых производителей оффшорных ферм.

Специалист РС представила результаты анализа правил зарубежных классификационных обществ. Она отметила, что ни одна из существующих систем полностью не охватывает все элементы конструкций таких объектов и отсутствие единой нормативной базы входит в число главных сложностей при проектировании оффшорных ферм.

В российских реалиях на данный момент собственная нормативная база пока не сформирована, сообщили Fishnews в пресс-службе регистра.

Докладчик от имени РС пригласила профильные конструкторские бюро, рыбопромышленные ассоциации и научные институты к совместной работе по этому направлению в рамках специализированных секций научно-технического совета РС.

«Регистр готов работать со всеми активными участниками рынка, чтобы совместно разработать первые национальные стандарты проектирования и эксплуатации оффшорных рыбоводных хозяйств», — резюмировала Анжелика Чугаева.

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