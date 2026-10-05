Из Красной книги Волгоградской области «уплывет» обыкновенный покаменщик

Обыкновенного подкаменщика собираются перевести из Красной книги Волгоградской области в «список особого внимания». Соответствующее предложение по этой рыбе дали специалисты ВНИРО.

В Средневолжском филиале ВНИРО состоялось очередное заседание специалистов региональной комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений и других организмов. Эксперты обсудили предложения о структуре видовых очерков, которые будут подготовлены в рамках создания третьего тома Красной книги Волгоградской области.

В подготовке инициатив по гидробионтам активно участвовали специалисты филиала. По результатам их исследований рекомендуется перенести из Красной книги в список видов животных, являющихся объектами мониторинга на территории области, медицинскую пиявку (Hirudo medicinalis) и обыкновенного подкаменщика (Cottus gobio).

Кроме того, предложено внести в список особого внимания бокоплава Державина (Volgonyx dershavini), большую ложноконскую пиявку (Haemopis sanguisuga) и поденку оживающую (Palingenia sublongicauda). Вынести из списка ученые рекомендуют фредерицеллу султана (Fredericella sultana var. jordanica) и паука-серебрянку (Argyroneta aquatica), рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Отдельное внимание уделили приведению номенклатуры в соответствие с международными стандартами. Наименование таксона «Толстая перловица — Crassiana crassa» предложено заменить на валидное «Толстая перловица — Unio (Crassiana) crassus» — согласно данным GBIF 2026 г .

Положение остальных видов гидробионтов решено оставить без изменений.

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