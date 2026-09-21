Рыбинспекторам добавили возможностей для защиты природы

Представители Федерального агентства по рыболовству смогут составлять протоколы об административных правонарушениях еще по одной статье КоАП РФ.

Принятый в мае закон закрепил за рыбоохраной функции рассматривать дела по статье 8.29 КоАП РФ — «Уничтожение мест обитания животных».

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь вышел соответствующий приказ Росрыболовства. Внесено изменение в приказ ведомства о перечне должностных лиц, уполномоченных составлять административные протоколы.

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