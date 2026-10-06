Скромную статистику лососевой путины пополнили кета и кижуч

По данным на 4 октября, вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил около 98,5 тыс. тонн. В том числе кеты поймано порядка 34,3 тыс. тонн, кижуча — 3,6 тыс. тонн.

Горбуши в этом году добыли только 41,6 тыс. тонн. Вылов нерки составил около 18,8 тыс. тонн. Также поймано 157 тонн чавычи и 45 тонн симы, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на данные ВНИРО.

Прирост вылова за трое суток дали Хабаровский край, Сахалинская область и Приморский край. Всего с начала путины Хабаровский край поймал порядка 25,4 тыс. тонн, Сахалинская область — около 11,8 тыс. тонн. В Приморье рыбаки поймали 1 тыс. тонн.

Камчатский край в этом году добыл 55,9 тыс. тонн, В Магаданской области вылов составил около 3,9 тыс. тонн, в Чукотском автономном округе — 322 тонны.

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