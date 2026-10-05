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Впервые за много лет вылов кеты в регионе почти вдвое превысил вылов горбуши. Архивное фото

Лососевые уловы Колымы едва дотянули до 4 тыс. тонн

В Магаданской области подвели предварительные итоги лососевой путины: освоено менее трети от прогнозной величины. Впервые за многолетнюю историю наблюдений вылов кеты в регионе почти вдвое превысил вылов горбуши.

«Красная» путина в Магаданской области завершилась. Сейчас ловят только предприятия, ведущие специализированный промысел гольцов на северо-востоке региона.

В текущем году, по данным отраслевой науки, в реки Колымского края должно было зайти свыше 13 тыс. тонн лососевых: 9,4 тыс. тонн горбуши, около 3 тыс. тонн кеты, 534 тонны гольцов, 252 тонны кижуча и 50 тонн нерки.

По состоянию на 30 сентября общий вылов тихоокеанских лососей в Магаданской области едва превысил 4 тыс. тонн (31% от прогноза), сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Освоение общего лимита по горбуше составило только 13% от прогнозной величины, или 1,3 тыс. тонн. Вылов кеты превысил 2,5 тыс. тонн. Кижуча добыли 165 тонн, гольцов — 262 тонны, также поймали чуть более 8 тонн нерки.

«В четные годы периода с 2000 по 2014 г. вылов горбуши в регионе не превышал 1 тыс. тонн. Рост численности начался с 2016 года, а пик пришелся на 2024 год, когда добыли свыше 6 тыс. тонн. Очевидно, что в ближайшие промысловые сезоны объемы вылова вернутся к показателям начала столетия», — отметили в пресс-службе.

Для традиционного рыболовства представителям коренного населения области и их родовым общинам выделили более 430 тонн лососей — это соответствует объемам, которые выделялись в годы высоких подходов. Дополнительно региональная комиссия по анадромным определяла лимиты и специальные места вылова для лиц из числа коренного населения с ограниченными возможностями, а также для заготовки юколы традиционным способом.

Участки для любительского рыболовства на Колыме посетили более 20 тыс. человек, предприятия-организаторы реализовали свыше 8 тыс. путевок. При этом вылов составил только 65 тонн (менее 43% от выделенного объема).

В рамках заключенных с предприятиями соглашений об участии в социально-экономическом развитии Магаданской области участники лососевой путины вносят средства для развития социальной инфраструктуры прибрежных населенных пунктов. Уже направлено около 150 млн рублей.

Социально ориентированные рыбопромышленники, как и прежде, поставляют лососевую продукцию по сниженным ценам на ярмарки выходного дня в городе и области. Также планируется поставка горбуши и кеты в торговые сети и оптовикам, которые работают с бюджетными организациями образования и здравоохранения.

«Несбывшийся прогноз крайне негативно скажется на промышленных предприятиях. Компании готовились к масштабному промыслу, вложив значительные средства в подготовку путины: ГСМ; фонд оплаты труда (ФОТ); закупка промыслового, технологического оборудования и материалов», — подчеркнули в правительстве региона.

Второй негативный фактор — обязанность внесения платы за рыболовные участки в рамках перезаключения договоров пользования с Росрыболовством.

«Совокупность этих факторов неизбежно ударит по финансовой устойчивости предприятий (возникают предпосылки к банкротству), приведет к росту себестоимости продукции и, как следствие, к повышению цен на рыбу для конечного потребителя», — обратили внимание областные власти.

В этой связи губернатор Сергей Носов дал поручение о пересмотре графика платежей, предусмотренных соглашением об участии в социально-экономическом развитии, со сдвигом сроков на один год. Эта мера господдержки призвана частично разгрузить магаданские предприятия от значительного фискального бремени.

Окончательные итоги лососевой путины и причины, повлиявшие на ее провальный исход, собираются подробно разобрать на Дальневосточном научно-промысловом совете.

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