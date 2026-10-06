Ставки сбора для рыбаков предложили повысить почти на 6%
Минэкономразвития представило предложения по коэффициентам-дефляторам на 2027 г. Показатель для расчета сбора за пользование водными биоресурсами планируется повысить почти на 6% — до 1,251.
Проект приказа «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2027 год» размещен для общественного обсуждения. В соответствии с Налоговым кодексом, ставки сбора за каждый объект водных биоресурсов ежегодно должны индексироваться на коэффициент-дефлятор, определяемый Минэкономразвития.
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Таким образом, для ключевых объектов промысла на Дальнем Востоке ставка сбора за тонну вырастет: по минтаю — до 5379,3 рубля, по сельди — до 500,4 рубля, по треске — до 8006,4 рубля.
На Северном бассейне ставка для трески повысится до 9882,9 рубля за тонну, для пикши — до 5379,3 рубля.
По основным видам крабов этот показатель составит: для камчатского — 100,08 тыс. рублей за тонну, для синего — 83,3166 тыс. рублей, для стригуна опилио — 50,04 тыс. рублей.
Обсуждение проекта продлится до 20 октября.
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