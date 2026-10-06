ИКЕС повысил рекомендации по скумбрии, путассу и сельди

Международный совет по исследованию моря (ИКЕС, ICES) увеличил рекомендованные объемы вылова скумбрии, путассу и атлантическо-скандинавской сельди в Северо-Восточной Атлантике на 2027 г. Скептики между тем напоминают, что улучшение прогнозов не решает проблему превышения научно обоснованных лимитов.

Рекомендованный вылов скумбрии на 2027 г . составляет 352,9 тыс. тонн — на 102,4% выше, чем в текущем году. Для путассу рекомендация увеличена до 1,064 млн тонн (+25%), а для весенне-нерестующей (атлантическо-скандинавской) сельди — до 588 тыс. тонн (+10,1%), сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на иностранную прессу.

Однако состояние запаса скумбрии по-прежнему вызывает опасения. При вылове в соответствии с рекомендацией ИКЕС биомасса нерестового запаса в 2028 г ., по прогнозу, увеличится на 6,7%. При этом вероятность ее нахождения ниже предельного биологического ориентира оценивается в 33,2%. Для путассу ожидается рост нерестовой биомассы на 10,4%, для сельди — на 3,7%.

Объединение компаний, выступающих за устойчивый промысел пелагических рыб Северной Атлантики (North Atlantic Pelagic Advocacy Group, NAPA) осторожно приветствовало новые оценки. Организация, представляющая 58 компаний, призвала Норвегию, Исландию, Фарерские острова, Гренландию, Великобританию, Евросоюз и Россию заключить всеобъемлющее соглашение о распределении квот.

По оценке NAPA, отсутствие согласованного распределения более десяти лет препятствует устойчивому управлению промыслом. Даже когда стороны договариваются об общем объеме вылова, последующее одностороннее установление квот приводит к превышению научных рекомендаций. В 2025 г . вылов скумбрии превысил рекомендованный уровень на 39%, отмечает организация.

Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council, MSC) также связывает сохраняющиеся риски с несогласованным распределением квот. По данным MSC, за последнее десятилетие совокупный вылов на промыслах трех запасов примерно на 7,5 млн тонн превысил суммарный рекомендованный объем. Отсутствие устойчивых договоренностей привело к тому, что все промыслы скумбрии, путассу и сельди в Северо-Восточной Атлантике лишились сертификации MSC.

Дополнительные сложности создает изменение климата. Перемещение рыбных запасов меняет их распределение между водами разных стран и затрудняет переговоры о квотах. NAPA призывает использовать улучшение прогнозов для согласования долгосрочных правил промысла и приведения итогового вылова в соответствие с научными рекомендациями.

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