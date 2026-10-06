Академическая наука Кабардино-Балкарии занялась рыбоводством

В Кабардино-Балкарском научном центре (КБНЦ) РАН создали лабораторию комбинированных технологий в аквакультуре. Сотрудники будут решать прикладные вопросы в области рыбоводства и акватуризма.

Деятельность лаборатории направлена на разработку и внедрение научно обоснованных решений для рыбоводческих хозяйств и совершенствование рекреационной инфраструктуры на водных объектах, сообщили Fishnews в пресс-службе КБНЦ.

Одной из первоочередных задач станет подготовка технико-экономического обоснования, бизнес-плана и дорожной карты по созданию биорекреационного терапевтического роботизированного комплекса в Терском муниципальном районе.

Предполагается, что площадкой для реализации этого проекта станет водоем КБНЦ. Комплекс сможет объединить рекреационные, оздоровительные, образовательные и технологические решения, связанные с рациональным использованием водных ресурсов и продвижением акватуризма.

Для изучения практики разведения форели и осетровых сотрудники лаборатории посетили рыбоводческое хозяйство в Республике Северная Осетия — Алания. Полученный опыт понадобится при разработке проектных решений по развитию рыбоводства в КБР.

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