Долям квот камбал, наваги и осьминога определили пользователей

Аукцион по закреплению долей квот вылова, намеченный на 8 и 9 октября, признан несостоявшимся. На семь лотов поступило по одной заявке, на остальные покупателей не нашлось.

На электронный аукцион Росрыболовство выставило доли квот для промысла на Дальневосточном бассейне и Балтике. Всего 17 лотов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на часть позиций поступило по одной заявке — в этом случае договор заключается по начальной цене с единственным участником. По такому принципу приобретает две доли квоты камбал в Карагинской подзоне (суммарно 0,699% за 717 тыс. рублей) и долю квоты наваги в этом же промысловом районе (2,964% за 597,6 тыс. рублей) ТД «Камчатский меридиан». Единственным претендентом на долю квоты камбал в Западно-Сахалинской подзоне оказалась индивидуальный предприниматель из Краснодарского края: ей отходит доля в 0,413% за 82 тыс. рублей.

Компания «Санди» из Сахалинской области стала единственным заявителем на три доли квоты осьминога Дофлейна гигантского в Южно-Курильской зоне: суммарно это 35,115% за 214,9 тыс. рублей.

Не поступило заявок на доли квот макрурусов Южно-Курильской зоне и Карагинской подзоне, шипощека (в том числе 100% доли квоты в Северо-Курильской зоне, Западно-Камчатской и Северо-Охотоморской подзоне), спизулы в подзоне Приморье и корбикулы в Западно-Сахалинской подзоне. Не нашлось пока желающих и на две доли квоты трески в Балтийском море (26 подрайон). В этом случае торги признаются несостоявшимися.

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