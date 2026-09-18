Права на промысел палтусов и лемонемы снова ищут покупателей

Росрыболовство вновь выставило на аукцион доли квот добычи палтусов и лемонемы для промысла на Дальнем Востоке. Это 22 лота.

Федеральное агентство по рыболовству запланировало электронные торги по закреплению 17 долей квот палтусов в разных промысловых районах Дальневосточного бассейна и 5 долей квоты лемонемы в зоне действия российско-японского соглашения.

Аукцион предполагается провести 14 и 15 октября. Прием заявок на участие в торгах открыт с 18 сентября по 9 октября, передает корреспондент Fishnews.

Ранее эти объемы уже выставлялись на продажу, но лоты остались без заявителей и аукцион был признан несостоявшимся.

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