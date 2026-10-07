Арбитраж: необязательно ловить себе в убыток под угрозой изъятия квоты

Экономическая нецелесообразность промысла может быть уважительной причиной для неосвоения доли квоты. К такому выводу пришел арбитраж при рассмотрении иска Росрыболовства о расторжении договора с сахалинской компанией.

В течение 2024-2025 гг. пользователь полностью не осваивал долю квоты трески в Западно-Камчатской подзоне. Росрыболовство предложило ему добровольно расторгнуть договор. Не получив ответа, регулятор обратился в арбитраж, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы дела.

В суде ответчик пояснил, что выделенный по спорному договору объем квоты в 2024–2025 гг. составлял менее 10–12 тонн, что крайне незначительно для организации промысла. Таким образом неосвоение связано не с уклонением от исполнения обязательств, а с объективной причиной — невозможностью привлечь судовладельца на экономически приемлемых условиях, отметил представитель компании. При этом в 2026 г . квоту освоили на 100%.

Арбитраж согласился с позицией ответчика и отказал в иске Росрыболовству. Решение суда первой инстанции устояло в апелляции.

«Одним из основных принципов, на которых основано правовое регулирование в области рыболовства, является приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования <…>, согласно которому владение, пользование и распоряжение водными биоресурсами осуществляются собственниками свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде и состоянию водных биоресурсов (пункт 2 части 1 статьи 2 закона о рыболовстве)», — сказано в постановлении Пятого арбитражного апелляционного суда.

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