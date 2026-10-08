Российской рыбе расширяют доступ на арабский рынок
Саудовская Аравия одобрила еще двоих российских экспортеров рыбной продукции. Доступ на новый рынок получили компании из Москвы и Новосибирской области.
Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии расширило перечень российских предприятий, получивших одобрение для поставок рыбной продукции.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, право экспорта получили компании «Русский рыбный мир» из Москвы и «Сардиния» из Новосибирской области.
По информации ведомства, в настоящее время отгружать рыбопродукцию в Саудовскую Аравию разрешено 52 российским производителям. Работа по расширению перечня предприятий, имеющих право поставок на внешние рынки, продолжается.
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