Российской рыбе расширяют доступ на арабский рынок

Саудовская Аравия одобрила еще двоих российских экспортеров рыбной продукции. Доступ на новый рынок получили компании из Москвы и Новосибирской области.

Государственное управление по контролю за пищевыми продуктами и медикаментами Саудовской Аравии расширило перечень российских предприятий, получивших одобрение для поставок рыбной продукции.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, право экспорта получили компании «Русский рыбный мир» из Москвы и «Сардиния» из Новосибирской области.

По информации ведомства, в настоящее время отгружать рыбопродукцию в Саудовскую Аравию разрешено 52 российским производителям. Работа по расширению перечня предприятий, имеющих право поставок на внешние рынки, продолжается.

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