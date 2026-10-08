Зона общего внимания: Россия и Белоруссия продолжают сотрудничество в рыбном хозяйстве
Специалисты России и Белоруссии провели встречу по вопросам изучения, охраны и рационального использования биоресурсов на трансграничных водных объектах. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.
Российско-белорусская встреча проходила с 30 сентября по 3 октября в поселке Куркиеки в Карелии.
РФ представляла ученый секретарь филиала по пресноводному рыбному хозяйству Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Валентина Жарикова. Она рассказала о результатах работ
По итогам встречи стороны детально проработали и согласовали программу сотрудничества на
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