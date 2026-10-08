Проверки гребешка в Приморье обошлись без неприятных открытий

Приморский филиал АПК НАЦРЫБА с начала года провел более 3 тыс. исследований продукции из морского гребешка. Проверялись как партии из-за рубежа, так и отечественные товары.

Пробы отбирались от 113 партий морского гребешка, рассказали Fishnews в пресс-службе подведомственного Россельхознадзору учреждения. Исследовано 13 партий морского гребешка из Китая, остальная продукция — отечественного производства. Пробы от 57 партий отобрали госинспекторы Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, эта часть партий гребешка исследована в рамках совместной работы по обеспечению безопасности пищевой продукции.

Объектом внимания специалистов стал живой гребешок, филе этого моллюска и полуфабрикаты из него. Пробы проверили на показатели качества и безопасности — токсичные элементы, микробиологические показатели, паразитарную чистоту и соответствие другим требованиям техрегламентов Таможенного союза и технических условий на продукцию.

Все партии успешно прошли проверку. Результаты исследований доведены до территориального управления Россельхознадзора и заказчиков.

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