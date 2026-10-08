Кабмин одобрил инициативу о единой цифровой платформе в АПК

Правительство поддержало предложенный депутатами законопроект о Единой цифровой платформе в сфере сельского и рыбного хозяйства. При этом кабмин обратил внимание на необходимость устранить ряда замечаний.

Напомним, что парламентарии предложили законодательно закрепить работу Единой цифровой платформы в сфере сельского и рыбного хозяйства. Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в июне.

Правительство в размещенном в октябре отзыве заявило, что поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом ряда замечаний. Так, согласно проекту закона, поставщики информации (а к ним отнесены в том числе юридические лица и ИП) представляют сведения в ЕЦП на добровольной основе, за исключением случаев, когда такие данные подлежат обязательному включению в систему в соответствии с законодательством РФ. Однако в самом законопроекте такого перечня нет, сообщает корреспондент Fishnews.

«В связи с чем во избежание правовой неопределенности следует исключить из законопроекта положения об обязательности предоставления поставщиками информации (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями) сведений в ЕЦП», — отметил кабмин в своем заключении.

Избыточным правительство посчитало положение о том, что создание, развитие и эксплуатация ЕЦП будут осуществляться на базе одной из государственных информационных систем Минсельхоза России с последующим переносом (миграцией) в нее баз данных государственных информационных систем и информационных ресурсов министерства.

Читайте также: Рыба переходит в цифровой формат

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews