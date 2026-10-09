Хабаровчанина ждет суд за осетровый бартер

Жителя Хабаровска обвиняют в покупке нелегально добытых осетровых. По версии правоохранителей, более 158 кг рыбы злоумышленник получил в обмен на топливо и запчасти.

Фигуранту инкриминируют преступление, предусмотренное частью 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и перевозка частей «краснокнижных» водных биоресурсов).

Следствие установило, что в апреле прошлого года мужчина договорился со знакомым из Николаевского района о бартере. Обвиняемый встретился с приятелем и забрал шесть мешков с фрагментами калуги и амурского осетра, рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. На обратном пути злоумышленника задержали правоохранители.

Дело направили в суд. Мужчину, незаконно добывшего рыбу, уже признали виновным, отметили в следкоме.

Читайте также: Грузовик черной икры не доехал из Хабаровска в Москву

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews