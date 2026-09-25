Грузовик черной икры не доехал из Хабаровска в Москву

В Хабаровском крае четверых местных жителей подозревают в нелегальном обороте осетровой икры. Сотрудники ФСБ задержали грузовик с тремя тоннами деликатеса.

Фигурантам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и перевозка «краснокнижных» водных биоресурсов и их дериватов, совершенные организованной группой).

По версии следствия, в августе подозреваемые нелегально купили икру в Комсомольске-на-Амуре. Товар перевезли в Хабаровск и планировали отправить в Москву на другом автомобиле с полуприцепом для дальнейшей реализации. Злоумышленники взяли для сопровождения машину без номеров, чтобы предупреждать о постах ГИБДД и других опасных ситуациях, рассказали Fishnews в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

В середине сентября грузовик задержали сотрудники регионального управления ФСБ. В машине нашли черную икру, упакованную в банки объемом 0,5 л .

Всех подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.

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