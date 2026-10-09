Влияние на рынок изменений по лососям обсудят на Рыбном клубе

Перспективы рыбопереработки и рынка в условиях снижения вылова тихоокеанских лососей предлагается сделать одним из вопросов встречи Рыбного клуба в Москве 12 февраля.

Результаты лососевой путины стали одной из самых резонансных тем в профессиональном сообществе.

На встрече Рыбного клуба планируется рассмотреть эту тематику в разрезе влияния на внутренний рынок и перспективы в различных категориях продукции.

«Если такая ситуация с подходами тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке — долгосрочный тренд, то с какими вызовами сталкивается внутренний рынок и какие здесь есть возможности? Мы предлагаем порассуждать на эти вопросы и поделиться экспертизой», — рассказали организаторы Рыбного клуба.

На площадке Рыбного клуба собираются представители всех звеньев товаропроводящей цепи: добытчики, переработчики, трейдеры, представители ритейла, HoReCa и логистической сферы. Сейчас организаторы — «Экспосолюшенс Групп» и медиахолдинг «Фишньюс» — уже принимают заявки на участие в 2027 г . Встречи клуба в Москве проводятся при поддержке Рыбного союза. Стержневая тема — внутренний рынок рыбы и морепродуктов.

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