Рыбный клуб-2027: подготовка продолжается

Рыбный клуб соберется на третью встречу в Москве 12 февраля. Среди планируемых тем для обсуждения — перспективы внутреннего рынка для продукции из краба и других морепродуктов и практики продвижения рыбопродукции.

Подготовку к февральской встрече Рыбного клуба обсудили председатель Рыбного союза Александр Панин, генеральный директор «Экспосолюшенс Групп» Иван Фетисов и председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов. Стержневой темой для Рыбного клуба в Москве вновь станет работа на российском рынке рыбы и морепродуктов.

Для обсуждения на встрече 12 февраля организаторы видят несколько ключевых направлений. Среди них — развитие внутреннего рынка за счет новых продуктов. В том числе интересны перспективы в условиях меняющейся конъюнктуры российского вылова. Предлагается детально обратиться к таким категориям, как продукция из крабов и дальневосточной креветки, икра сельди, икра минтая, полуготовые и готовые блюда.

На площадке Рыбного клуба собираются представители всех звеньев товаропроводящей цепи: добытчики, переработчики, трейдеры, представители ритейла, HoReCa и логистической сферы. Сейчас организаторы — «Экспосолюшенс Групп» и медиахолдинг «Фишньюс» — уже принимают заявки на участие в 2027 г . Встречи клуба в Москве проводятся при поддержке Рыбного союза.

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