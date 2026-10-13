Дело о рыбацких зарплатах заслушают в Хабаровске

В Хабаровске суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы рыбакам на сумму свыше 7 млн рублей. По информации правоохранителей, фигурант не исполнил свои обещания после путины.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Краснофлотского района Хабаровска. Индивидуальному предпринимателю инкриминируют часть 1 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше трех месяцев).

По версии следствия, обвиняемый в период промысла 2025 г . привлек 21 работника из различных регионов России для добычи рыбы в акватории Охотского моря. С ними была достигнута договоренность о выплате по окончании рыболовства заработной платы в размере от 500 тыс. рублей. Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, после путины фигурант выплатил каждому от 50 тыс. до 130 тыс. рублей, сообщив, что оставшуюся часть перечислит позднее.

Однако свои обязательства в полном объеме фигурант дела не исполнил, отметили в надзорном ведомстве. По его информации, в ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал.

Уголовное дело направили в Краснофлотский районный суд Хабаровска.

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