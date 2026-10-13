Дело о рыбацких зарплатах заслушают в Хабаровске
В Хабаровске суд рассмотрит уголовное дело о невыплате заработной платы рыбакам на сумму свыше 7 млн рублей. По информации правоохранителей, фигурант не исполнил свои обещания после путины.
Обвинительное заключение утвердила прокуратура Краснофлотского района Хабаровска. Индивидуальному предпринимателю инкриминируют часть 1 статьи 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше трех месяцев).
По версии следствия, обвиняемый в период промысла
Однако свои обязательства в полном объеме фигурант дела не исполнил, отметили в надзорном ведомстве. По его информации, в ходе предварительного расследования обвиняемый вину не признал.
Уголовное дело направили в Краснофлотский районный суд Хабаровска.
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