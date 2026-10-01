У рыбацкого профсоюза в Приморье — новый руководитель

Председателем Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства избрали Тамару Данчук. Порядка 10 лет она возглавляет профсоюзную организацию в сфере АПК.

Новый председатель рыбацкого профсоюза в Приморском крае избран на четвертой отчетно-выборной конференции организации 1 октября. Как сообщает корреспондент Fishnews, курировать работу по защите интересов и прав трудящихся будет Тамара Данчук.

Она также является председателем Приморской краевой организации профсоюза работников АПК РФ. Участники конференции пожелали Тамаре Данчук успешной работы на новом посту.

Более 26 лет рыбацкую профсоюзную организации возглавлял Владимир Нагорный. Председатель Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Кравченко поблагодарил Владимира Алексеевича за плодотворную работу.

К началу 2026 г . организация объединяла 545 членов профсоюза. В отчетном докладе комитета организации отмечено участие Владимира Нагорного в социальном партнерстве.

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