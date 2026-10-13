Обратиться к участникам рынка: Fishnews готовит журнал к Рыбному клубу в Москве
Новый выпуск журнала Fishnews, к подготовке которого приступила редакция, ориентирован на компании рыбопереработки, трейдингового звена, рыбодобычи и ритейла.
Четвертый номер журнала Fishnews («Новости рыбной отрасли», 16+) объединит синергию отраслевого СМИ и Рыбного клуба.
Издание будет представлено на встрече клуба, которая пройдет в Москве 12 февраля. Это площадка, которая организуется ежегодно для обсуждения вопросов российского рыбного рынка. Участники — добытчики, переработчики, трейдеры, представители ритейла, HoReCa и логистической сферы.
Журнал Fishnews освещает темы рыбного промысла, производства и реализации рыбной продукции, аквакультуры. Регулярно пишем о хранении и доставке рыбных грузов, научном и кадровом обеспечении, оборудовании и технологических решениях для отрасли, судостроении и судоремонте.
В номере для Рыбного клуба особый акцент — на тематике рыбопереработки, работе на рынке B2С, взаимодействии поставщиков и ритейла.
Редакция готовит интервью с руководителями ключевых компанией — производителей и поставщиков рыбной продукции.
Узнать о возможностях публикации в новом выпуске журнала вам поможет Антонина Лопатникова: по телефону 8 914 707 0528 и по электронной почте antonina@fishnews.ru. А для самого оперативного ответа можете написать редакции в «Макс» либо в «Телеграм».
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