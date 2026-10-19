Похитителя морепродуктов поймали в Южно-Сахалинске
Полицейские областного центра раскрыли кражу морепродуктов и денег. По версии следствия, подозреваемый вечером залез в торговый павильон.
В дежурную часть поступило заявление от представителя торговой организации: неизвестные украли товары и денежные средства на общую сумму 52 тыс. рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили подозреваемого — неоднократно судимого жителя областного центра.
Выяснилось, что вечером 11 октября
Возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба). С фигуранта взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
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