У ДВТУ сменился руководитель
Начальником Дальневосточного таможенного управления с 19 октября назначен Александр Ястребов. Ранее он руководил Сибирским таможенным управлением.
Александр Ястребов поступил на службу в декабре
По данным ведомства, Александр Ястребов был начальником Великолукской таможни (2006-2008 гг.), Вологодской таможни (2008-2009 гг.), Астраханской таможни (2009-2015 гг.), Выборгской таможни (2015-2020 гг.).
С 6 июля
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