У ДВТУ сменился руководитель

Начальником Дальневосточного таможенного управления с 19 октября назначен Александр Ястребов. Ранее он руководил Сибирским таможенным управлением.

Александр Ястребов поступил на службу в декабре 1992 г . Свой карьерный путь он начинал с должности инспектора Печорской таможни Северо-Западного таможенного управления, рассказали Fishnews в пресс-службе ДВТУ.

По данным ведомства, Александр Ястребов был начальником Великолукской таможни (2006-2008 гг.), Вологодской таможни (2008-2009 гг.), Астраханской таможни (2009-2015 гг.), Выборгской таможни (2015-2020 гг.).

С 6 июля 2020 г . являлся начальником Сибирского таможенного управления.

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