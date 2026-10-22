Сомали и Испания обсудили перспективы сотрудничества в рыболовстве

Сомали и Испания хотят расширить двустороннее сотрудничество в рыбной промышленности. Королевству интересен промысел в водах африканского государства, а республике — развитие рыбохозяйственного комплекса страны.

Министр иностранных дел Сомали Али Мохамед Омар и замминистра иностранных дел Испании по иностранным и глобальным делам Диего Мартинес Белио провели встречу на полях Глобального форума по безопасности в Дохе. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежную прессу.

Особое внимание уделили рыбному хозяйству. Его развитие сомалийские власти рассматривают как одно из приоритетных направлений экономической политики. Испания, располагающая одним из крупнейших рыболовных флотов в Европе, заинтересована в промысле у берегов Сомали (прежде всего в добыче тунца).

Планируется, что сотрудничество с испанской стороной поможет республике получить доступ к современным технологиям, организовать подготовку специалистов и привлечь инвестиции. Опыт взаимодействия между компаниями государств уже есть, отмечают иностранные СМИ.

Сомали и Испания также сотрудничают в вопросах урегулирования задолженности и обеспечения морской безопасности. В июле страны подписали соглашения о сокращении и конверсии сомалийского долга. Кроме того, Сомали и Испания проводили совместные учения в рамках военно-морской операции Евросоюза «Аталанта» направленной на борьбу с пиратством.

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