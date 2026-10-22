Специалисты насчитали почти 150 тыс. байкальских нерп

По итогам прошлогоднего учета общая численность байкальских тюленей составляет 148,2 тыс. особей, рассказал директор ФГБУ «Заповедное Подлеморье» Михаил Овдин. Он отметил, что состояние популяции в целом оценивается как стабильное.

Представители заповедной системы Минприроды приняли участие в сессии «Сохранение биологического разнообразия Байкала: 30 лет практической работы заповедной системы России» в Ереване. Мероприятие стало одним из ключевых событий первого дня деловой программы павильона РФ на 17-й Конференции сторон Конвенции ООН о биологическом разнообразии (COP17), сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

Михаил Овдин в своем выступлении обратил внимание, что байкальская нерпа выступает видом — индикатором состояния всей байкальской экосистемы. В сотрудничестве с ведущими научными организациями страны реализуется комплексная программа мониторинга тюленя, включающая ежегодные авиаучеты на архипелаге Ушканьи острова.

«Данные за 2013-2026 годы показывают устойчивое многократное снижение количества выявляемых экологических правонарушений и, что особенно значимо, практически полное прекращение случаев, влекущих возбуждение уголовных дел. Для патрулирования заповедных территорий применяются в том числе беспилотные летательные аппараты. Организовано круглосуточное видеонаблюдение за акваторией Чивыркуйского залива», — рассказали в Минприроды.

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