Руководителем Приморского края стал Константин Шестаков

Президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Константина Шестакова, с 2021 г. — мэра Владивостока.

Врио губернатора Приморья назначен указом президента от 22 октября 2026 г. № 770, сообщает корреспондент Fishnews.

Константин Владимирович Шестаков родился во Владивостоке в 1982 г . В 2004 г . окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Мировая экономика». В 2013 г . — Дальневосточный федеральный университет по специальности «Юриспруденция».

По информации с сайта мэрии, трудовую деятельность начал в сфере туризма. С 2005 по 2006 г . работал в администрации Владивостока в управлении муниципального имущества, градостроительства и архитектуры.

С 2010 г . занимал должности в администрации Приморского края. В 2014 г . возглавил краевой департамент туризма. В 2019 г . был назначен на должность врио вице-губернатора Приморья.

С января 2020 по май 2021 г . занимал должность заместителя председателя правительства Приморского края: курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества.

С 2021 г . — мэр Владивостока.

В качестве врио Константин Шестаков будет работать до вступления в должность избранного губернатора.

Олег Кожемяко, возглавлявший Приморский край с 2018 г ., 22 октября назначен зампредом правительства — полномочным представителем президента в ДФО.

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