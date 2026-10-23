Руководителем Приморского края стал Константин Шестаков
Президент назначил временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Константина Шестакова, с 2021 г. — мэра Владивостока.
Врио губернатора Приморья назначен указом президента от 22 октября 2026 г. № 770, сообщает корреспондент Fishnews.
Константин Владимирович Шестаков родился во Владивостоке в 1982 г. В 2004 г. окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Мировая экономика». В 2013 г. — Дальневосточный федеральный университет по специальности «Юриспруденция».
По информации с сайта мэрии, трудовую деятельность начал в сфере туризма. С 2005 по 2006 г. работал в администрации Владивостока в управлении муниципального имущества, градостроительства и архитектуры.
С 2010 г. занимал должности в администрации Приморского края. В 2014 г. возглавил краевой департамент туризма. В 2019 г. был назначен на должность врио вице-губернатора Приморья.
С января 2020 по май 2021 г. занимал должность заместителя председателя правительства Приморского края: курировал вопросы экономического развития, промышленности и торговли, имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства и охраны объектов животного мира, туризма и международного сотрудничества.
С 2021 г. — мэр Владивостока.
В качестве врио Константин Шестаков будет работать до вступления в должность избранного губернатора.
Олег Кожемяко, возглавлявший Приморский край с 2018 г., 22 октября назначен зампредом правительства — полномочным представителем президента в ДФО.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Теперь мы также в MAX.
Fishnews