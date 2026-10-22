В правительстве — кадровые изменения

Президент России Владимир Путин подписал указы о новых назначениях в правительстве. Изменения коснулись целого ряда должностей.

Указы о назначениях в правительстве опубликованы 22 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Заместителем председателя правительства — руководителем аппарата правительства стала Ирина Окладникова. С 2020 по 2024 гг. она занимала пост заместителя министра финансов России, с 2024 г . — первого заместителя.

Заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента в ДФО назначен Олег Кожемяко. В его послужном списке — руководство четырьмя регионами на Дальнем Востоке: Корякским автономным округом, Амурской и Сахалинской областями, Приморским краем.

Пост заместителя председателя правительства получил Андрей Никитин. Ранее — министр транспорта РФ.

Освободившееся место главы Минтранса занял Дмитрий Ядров (ранее — руководитель Росавиации).

В структуре правительства появилась новая должность — заместитель председателя правительства — министр финансов. На этот пост назначен Антон Силуанов.

Юрий Трутнев, занимавший пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО, стал помощником президента.



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