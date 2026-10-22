В правительстве — кадровые изменения
Президент России Владимир Путин подписал указы о новых назначениях в правительстве. Изменения коснулись целого ряда должностей.
Указы о назначениях в правительстве опубликованы 22 октября, сообщает корреспондент Fishnews.
Заместителем председателя правительства — руководителем аппарата правительства стала Ирина Окладникова. С 2020 по 2024 гг. она занимала пост заместителя министра финансов России, с
Заместителем председателя правительства — полномочным представителем президента в ДФО назначен Олег Кожемяко. В его послужном списке — руководство четырьмя регионами на Дальнем Востоке: Корякским автономным округом, Амурской и Сахалинской областями, Приморским краем.
Пост заместителя председателя правительства получил Андрей Никитин. Ранее — министр транспорта РФ.
Освободившееся место главы Минтранса занял Дмитрий Ядров (ранее — руководитель Росавиации).
В структуре правительства появилась новая должность — заместитель председателя правительства — министр финансов. На этот пост назначен Антон Силуанов.
Юрий Трутнев, занимавший пост вице-премьера — полпреда президента в ДФО, стал помощником президента.
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