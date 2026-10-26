Торги: якутским промысловикам предлагают акватории
В Республике Саха (Якутия) на электронный аукцион выставили 30 участков для промышленного рыболовства (за исключением добычи анадромных и катадромных видов). Заявки принимают до 23 ноября.
Торги организует региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, промысловикам предлагают озерные и речные акватории в Абыйском, Аллаиховском, Анабарском, Жиганский, Нижнеколымском, Среднеколымском, Усть-Янском, Кобяйском и Мирнинском районах.
Площади рыболовных участков — от
Стартовые цены лотов составляют от 1 тыс. до 254 тыс. рублей. Аукцион планируется провести 8 декабря на электронной площадке «РТС-Тендер». РЛУ предоставляют на 20 лет.
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