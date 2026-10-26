Торги: якутским промысловикам предлагают акватории

В Республике Саха (Якутия) на электронный аукцион выставили 30 участков для промышленного рыболовства (за исключением добычи анадромных и катадромных видов). Заявки принимают до 23 ноября.

Торги организует региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, промысловикам предлагают озерные и речные акватории в Абыйском, Аллаиховском, Анабарском, Жиганский, Нижнеколымском, Среднеколымском, Усть-Янском, Кобяйском и Мирнинском районах.

Площади рыболовных участков — от 15 га до 4 тыс. га. Списки объектов промысла различаются, в них фигурируют чир, сиг, пелядь, щука, налим, карась, тугун, плотва, окунь и елец.

Стартовые цены лотов составляют от 1 тыс. до 254 тыс. рублей. Аукцион планируется провести 8 декабря на электронной площадке «РТС-Тендер». РЛУ предоставляют на 20 лет.

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