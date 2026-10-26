Судам на промысле кильки открыли новые районы
В правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна внесены изменения, расширяющие акваторию, на которой флоту разрешено вести траловый промысел кильки.
Минсельхоз смягчил условия для работы килечного флота на Каспии. Приказом министерства в бассейновых правилах рыболовства снят запрет на траловый промысел килек на акватории с глубинами более 20-метровой изобаты, расположенной восточнее линии, которая соединяет точки с географическими координатами: 42°27'00" с.ш. — 48°05'00" в.д.; 42°02'00" с.ш. — 48°25'00" в.д.; 41°52'00" с.ш. — 48°37'00" в.д.
Изменения вступят в силу с 3 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.
Корректировка правил потребовалась в связи с изменением гидрологической обстановки в Каспийском море, влияющей на миграции килек в прибрежных водах. Весной
По информации Минсельхоза, отмена ограничений позволит расширить район промысла кильки, продлить сроки добычи и, соответственно, нарастить объемы вылова.
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