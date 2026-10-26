Судам на промысле кильки открыли новые районы

В правила рыболовства для Волжско-Каспийского бассейна внесены изменения, расширяющие акваторию, на которой флоту разрешено вести траловый промысел кильки.

Минсельхоз смягчил условия для работы килечного флота на Каспии. Приказом министерства в бассейновых правилах рыболовства снят запрет на траловый промысел килек на акватории с глубинами более 20-метровой изобаты, расположенной восточнее линии, которая соединяет точки с географическими координатами: 42°27'00" с.ш. — 48°05'00" в.д.; 42°02'00" с.ш. — 48°25'00" в.д.; 41°52'00" с.ш. — 48°37'00" в.д.

Изменения вступят в силу с 3 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

Корректировка правил потребовалась в связи с изменением гидрологической обстановки в Каспийском море, влияющей на миграции килек в прибрежных водах. Весной 2026 г . рыбаки столкнулись с необходимостью приостановки промысла, поскольку скопления каспийских килек находились южнее традиционных районов лова, установленных правилами рыболовства.

По информации Минсельхоза, отмена ограничений позволит расширить район промысла кильки, продлить сроки добычи и, соответственно, нарастить объемы вылова.

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