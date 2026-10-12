Президенты предложили решения для защиты Каспийского моря

Главы прибрежных государств выступили с предложениями по сохранению Каспия. Одной из ключевых проблем, на которой остановились участники Каспийского экологического саммита, стало обмеление моря.

Значение Каспийского моря не только в природном, но и в социально-экономическом плане неоценимо, отметили главы прибрежных государств на саммите в Туркменбаши.

Во встрече участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщили Fishnews в пресс-службе президента РФ.

Россия уделяет первостепенное внимание совместной работе с партнерами по защите и сбережению экосистемы Каспийского моря, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Среди проблем Каспия участники саммита выделили обмеление моря. «Если сейчас не принять срочных и решительных мер, экологическая ситуация стремительно ухудшится, что нанесет непоправимый ущерб не только народам прикаспийских стран, но и всему международному сообществу, — заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. — С 2000 по 2025 год общее сокращение площади акватории моря составило свыше 16 тыс. кв. км. На отдельных участках береговая линия отступила на десятки километров».

Участники саммита поддержали создание межправительственной комиссии по обмелению Каспийского моря. Предполагается, что такой орган будет действовать на уровне заместителей председателей правительств прибрежных государств.

«Нам необходимо перейти от общего обсуждения проблемы к созданию постоянно действующего механизма сотрудничества и контроля за выполнением принятых решений, — отметил президент Азербайджана Ильхам Алиев. — Прежде всего мы должны определить весь комплекс факторов, влияющих на снижение уровня Каспийского моря, и иметь объективную научную оценку дальнейшего развития ситуации».

Главы прикаспийских государств выступили и с другими предложения по сохранению морских систем. Так, Касым-Жомарт Токаев пригласил партнеров использовать научный потенциал страны. В 2024 г . в Казахстане создан Научно-исследовательский институт Каспийского моря. «Можно было бы задействовать его потенциал совместно с научными центрами всех прикаспийских стран для проведения комплексных исследований и разработки общих сценариев адаптации», — цитирует Касыма Токаева пресс-служба президента Казахстана.

Владимир Путин предложил создать в рамках Каспийского комитета по гидрометеорологии профильную рабочую группу по климату. Одной из ее задач могло бы стать долгосрочное, с горизонтом на 50 лет, прогнозирование отметок уровня Каспия, заявил президент РФ.

Он сообщил, что правительство России готовит комплексную программу изучения изменения уровня Каспийского моря и минимизации его негативных последствий. «Программа рассчитана до 2030 года. Она предусматривает проведение многочисленных исследований, результатами которых мы будем, безусловно, делиться со всеми соседями», — рассказал Владимир Путин.

Еще одна инициатива российской стороны — создание цифрового двойника Каспия. С помощью этой модели можно было бы просчитываться достоверные сценарии изменения уровня моря. Президент РФ пригласил партнеров присоединяться к реализации этой идеи.

Глава Казахстана призвал рассмотреть возможность создания общей цифровой платформы для обработки и анализа данных о состоянии водных ресурсов, изменении береговой линии, биоразнообразии, загрязнении, речном стоке и других ключевых параметрах.

«Спутниковые технологии, искусственный интеллект, современные системы прогнозирования позволят вести мониторинг в режиме реального времени, своевременно выявлять и устранять экологические риски. Такая платформа могла бы стать общей цифровой основой для работы наших ученых, профильных государственных органов и международных организаций», — считает Касым-Жомарт Токаев.

Читайте также: МРФ: Для стран Каспия предлагают общие правила рыболовства

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Теперь мы также в MAX.

Fishnews