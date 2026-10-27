Лососевый вылов дошел до 99 тыс. тонн

По данным на 25 октября, на Дальнем Востоке поймали порядка 99,3 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Дианмика вылова по сравнению с предыдущим годом — отрицательная, за исключением разве что симы.

Вылов горбуши в целом по Дальнему Востоку составляет 41,9 тыс. тонн. Кеты на отчетную дату поймали 34,7 тыс. тонн. Уловы нерки в этом году — порядка 18,8 тыс. тонн, кижуча — 3,7 тыс. тонн, чавычи — 157 тонн, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию ВНИРО. Симы поймано на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но в общем объеме вылова доля этого вида незначительна — 45 тонн.

По регионам уловы следующие: Камчатский край поймал 55,9 тыс. тонн тихоокеанских лососей, Хабаровский край — 25,6 тыс. тонн, Сахалинская область — 12 тыс. тонн. Вылов Магаданской области — около 4,2 тыс. тонн, Приморского края — порядка 1 тыс. тонн, Чукотки — 322 тонны.

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