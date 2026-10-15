Ольга Булкова: Предприятия необходимо сохранить

Председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова на заседании правления Союза рыболовецких колхозов России подняла проблему сохранения рыболовных участков за предприятиями, столкнувшимися со слабыми подходами лососей.

Предприятия Хабаровского края в этом году смогли добыть немногим более 40% от прогнозируемого вылова лососей. При этом 1 октября завершился срок внесения первой части платежа за участки для промысла. Невыплата грозит расторжением договора.

По имеющейся информации, часть участков оказалась не оплачена, рассказала Ольга Булкова на заседании правления Росрыбколхозсоюза.

«Чем это грозит, мы все прекрасно понимаем», — заявила председатель краевого объединения. Среди возможных последствий — недолов, сокращение рабочих мест, недопоступление средств в госбюджет, в том числе на местном уровне.

Именно рыбацкие предприятия зачастую являются опорными для отдаленных территорий. «Есть угроза, что некоторые населенные пункты просто прекратят свое существование», — поделилась опасениями Ольга Булкова.

Она попросила специалистов проработать вопрос подтверждения форс-мажора, чтобы предприятия получили возможность сохранить участки, сообщает корреспондент Fishnews.

Также руководитель союза подчеркнула, что очень важно принять постановление правительства об отсрочке дальнейших платежей. Это вопрос финансовой устойчивости рыбодобывающих организаций. «Предприятия необходимо сохранить», — заявила глава Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

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