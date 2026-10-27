Перу и Эквадор договорились ужесточить борьбу с нелегальным выловом

Соседние республики Перу и Эквадор подписали меморандум об усилении борьбы с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. Предусмотрены 22 направления сотрудничества, объединенные в четыре тематических блока.

Стороны намерены расширить обмен информацией о рыболовной деятельности, согласовать процедуры проверки рыболовных судов, укрепить взаимодействие в рамках соглашения ФАО о мерах государства порта, а также обеспечить совместимость систем спутникового мониторинга промысла. Об этом сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на зарубежную прессу.

Особое внимание собираются уделить прослеживаемости происхождения уловов, в том числе путем согласованной проверки сертификатов на вылов и выгрузки.

План совместных мероприятий на 2026-2027 гг. предусматривает усиление контроля за иностранными тунцеловными судами и за операциями с видами, включенными в приложения Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Кроме того, страны договорились развивать научно-техническое сотрудничество в области рационального использования общих рыбных запасов.

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