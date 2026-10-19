Перу отменило второй сезон вылова анчоуса

Министерство промышленности Перу (Produce) официально объявило об отмене второго сезона промысла анчоуса в северо-центральной промысловой зоне. Решение принято из-за сокращения биомассы рыбы, высокой доли молоди и неблагоприятных климатических условий.

По данным Перуанского морского института (Instituto del Mar del Perú, IMARPE), общая биомасса анчоуса оценивается в 5,12 млн тонн. Это на 27,9% меньше показателя, зафиксированного летом 2026 г ., и на 22,8% ниже среднего уровня зимне-весенних акустических оценок за 1996-2025 гг.

При этом молодь составляет 79% численности популяции и 65% ее биомассы. Исследования также выявили снижение репродуктивной активности рыбы, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на иностранную прессу.

Дополнительным негативным фактором стало повышение температуры воды, связанное с феноменом Эль-Ниньо. Согласно наблюдениям IMARPE, потепление привело к изменению пространственного распределения анчоуса и смещению его скоплений на большие глубины, существенно осложнив промысел.

Заместитель министра рыболовства и аквакультуры Перу Хесус Барриентос (Jesús Barrientos) подчеркнул, что решение об отмене сезона основано на научных данных и продиктовано необходимостью сохранить способность популяции к воспроизводству. По его словам, власти должны учитывать не только краткосрочные экономические интересы, но и перспективы промысла в последующие годы. Министерство намерено продолжать мониторинг состояния морской среды и запасов анчоуса совместно с IMARPE.

Отмена промыслового сезона может серьезно отразиться на мировом рынке рыбной муки и рыбьего жира, поскольку на Перу приходится до 20% глобального предложения этой продукции. По прогнозам транснациональной Организации производителей морских ингредиентов (The Marine Ingredients Organisation, IFFO), в 2026 г . объемы поставок могут приблизиться к минимальным значениям за последнее десятилетие.

Значительные потери грозят и самой перуанской рыбной отрасли. Для сравнения, экономический ущерб от предыдущей отмены промыслового сезона оценивался примерно в 1,4 млрд долларов.

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