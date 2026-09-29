Скрытым от таможни женьшеню и трепангу преградили путь в Китай

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку незаконного вывоза в КНР более 30 кг дальневосточного трепанга и 570 корней дикорастущего женьшеня, сообщили в таможенной службе.

«Стратегически важные ресурсы были обнаружены в багаже 42-летнего гражданина России, следовавшего на пароме в КНР. Стоимость изъятых товаров, выявленных в ходе оперативно-разыскных мероприятий, составила почти 30 млн рублей», — сообщили Fishnews в пресс-службе ФТС России.

Проводятся следственные действия для установления иных лиц, причастных к преступлению.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый заключен под стражу.

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